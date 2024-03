Fluminense almeja repatriar Thiago Silva e aguarda liberação do Chelsea

Recentemente, o diretor de planejamento Fred revelou que o presidente Mário Bittencourt conversa constantemente com Thiago Silva, um dos sonhos do Fluminense. Assim, agora foi a vez do mandatário também falar sobre assunto e reafirmar que almeja repatriar o defensor em breve. No entanto, o dirigente prefere aguardar o fim do contrato do zagueiro com o Chelsea, algo que deve acontecer no meio do ano, para avançar.

“Sou muito amigo do Thiago (Silva), converso com ele sobre vários assuntos e não só sobre a vinda ao Fluminense. Neste momento, não temos nada, mas temos um enorme desejo para que ele volte para casa. Pelo que a gente tem ouvido, o contrato dele com o Chelsea se encerra no meio do ano e ele não renovaria”, disse, antes de completar:

“Eu creio que, no Brasil, a vontade dele seja de jogar no Fluminense. Assim que ele estiver liberado no Chelsea, voltamos à carga. E ele vai nos ajudar nesse ano tão importante”, afirmou Mário Bittencourt, ao portal ‘ge’, no evento Super Fut Summit.

Reta final de contrato

O zagueiro tem contrato com o Chelsea até o meio de 2024, quando termina a temporada 2023/24 europeia. No entanto, a tendência é que os Blues não renovem o contrato, visto que não tem feito uma boa temporada e pretende fazer uma grande reformulação. Diante disso, o Tricolor tem esperanças de repatriar o jogador para o segundo semestre, ainda mais depois da saída de Nino para o Zenit, da Rússia.

Em fevereiro do ano passado, no dia em que o Fluminense anunciou a contratação de Marcelo, Belle Silva, esposa de Thiago Silva, surpreendeu. Ela comentou em uma publicação da sogra do lateral-esquerdo, algo que alimentou um possível retorno: “A gente se encontra ano que vem”.

No dia 8 de maio de 2023, o próprio Marcelo agitou a torcida ao postar um print de uma videochamada com Thiago Silva. E depois comentou uma postagem da esposa do zagueiro: “Muro tá baixo, Belle!”. Por fim, o zagueiro, recentemente, apareceu trocando a camisa com David Braz, do elenco tricolor.

