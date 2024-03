Santos tem lucro com jogo na Neo Química Arena

A Federação Paulista de Futebol divulgou, nesta quinta-feira (28), o boletim financeiro do jogo entre Santos e Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena. As duas equipes se enfrentaram na quarta-feira (27), pela semifinal do Campeonato Paulista. com vitória do Peixe por 3 a 1. Embora a arrecadação tenha sido de mais de R$ 3 milhões, a renda líquida para ambos os times foi de R$ 771.485,73.

Este valor representa sete vezes mais que o arrecadado pelo Santos no duelo contra a Portuguesa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Este sucesso pesa na decisão da diretoria do Peixe, que deseja jogar mais vezes na cidade de São Paulo. Por se tratar de um jogo único, o Paulistão obriga que a bilheteria seja dividida entre os dois clubes.

Aliás, o valor é menos do que quando o Santos jogou no MorumBIS, contra o São Bernardo, pela 10° rodada do Paulistão. A receita bruta da partida ficou em R$ 2.026.735,00. No entanto, apesar de não precisar pagar o aluguel do estádio ao São Paulo, o Peixe teve que arcar com R$ 809.670,28 relativos a custos operacionais e outras despesas. Assim, a receita liquida ficou em R$ 1.217.064,72.

Santos estabelece recorde na Neo Química Arena

Além disso, os santistas estabeleceram um novo recorde de público no estádio do Corinthians nesta temporada. No total, 44.804 pessoas compareceram em Itaquera na noite desta quarta-feira. Anteriormente, o maior público do Corinthians em 2024 ocorrera em 2 de março, durante a vitória sobre o Santo André por 3 a 2, ainda na fase de grupos do Paulistão.

Agora, o Santos aguarda o vencedor de Palmeiras e Novorizontino, que se enfrentam nesta quinta-feira, para saber quem será seu adversário na final. Aliás, o presidente Marcelo Teixeira já manifestou o desejo de jogar a decisão na cidade de São Paulo.

