Cuca confirma que Petterson, emprestado pelo Flamengo, segue fora dos planos do Athletico

Petterson não vestirá mais a camisa do Athletico neste ano. Quem confirmou a informação foi o técnico Cuca, depois do jogo contra o Operário-PR. Emprestado pelo Flamengo ao clube paranaense, o atacante foi afastado do elenco por conta de indisciplina ainda no comando técnico de Juan Carlos Osório, em fevereiro.

“Ele está fora dos planos, não é uma decisão minha, é decisão da diretoria. O empresário dele até falou comigo, fui ver como está a situação, mas não tem volta. É uma decisão tomada”, disse Cuca.

Petterson não deve voltar ao Flamengo

Como tem contrato com o Athletico até o fim deste ano, Petterson, de 20 anos, não deve retornar ao Flamengo agora. Segundo o “ge”, o Rubro-Negro do Rio de Janeiro entende que o Furacão é o responsável pelo jogador neste momento. Dessa forma, uma das alternativas pode ser buscar ofertas de empréstimo ou venda que agradem as partes. Assim, o Mais Querido estaria disposto a cooperar.

Com a camisa do Athletico, Petterson, que já esteve na mira do Barcelona, jogou apenas 32 minutos pelo Athletico, em partida que marcou gol contra o Londrina.

