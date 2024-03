Romero explica escolha pelo Botafogo: ‘Me convenceu em todos os aspectos’

Óscar Romero é, enfim, jogador do Botafogo. O clube tentou trazê-lo em 2022, em seu primeiro ano de SAF, porém, não obteve sucesso e viu seu alvo defender o Boca Juniors. Dois anos depois, a história é bem diferente. O meia reforça, assim, um Glorioso com mais recursos financeiros. Ele, com personalidade, explica o motivo pelo qual aceitou o casamento com o Alvinegro.

“Desde o momento em que o Botafogo se comunicou comigo, me encheu de orgulho e satisfação. É um clube que projeta um futuro importante e que me convenceu em todos os aspectos. Consultei meu irmão (Angel Romero, do Corinthians) e o Gatito, meus compatriotas, e só ouvi palavras boas. O Botafogo é um clube de tradição no país”, afirmou.

O paraguaio, por ora, treina com a preparação física antes de se juntar ao resto do plantel. A fase de grupos da Libertadores já bate à porta. Na quarta (3), o Mais Tradicional recebe o Júnior Barranquilla, no Estádio Nilton Santos. Romero sabe o peso de disputar um torneio tão grande no continente.

“Joguei algumas vezes a Libertadores. As equipes precisam se preparar, sobretudo, mentalmente. O Botafogo tem uma grande chance de dar um salto na América do Sul. Estou aqui, então, para ajudar com minha experiência”, disse Oscar, de 31 anos.

Além de Romero, o Botafogo trouxe, para esta temporada, os seguintes jogadores: John (goleiro), Raul (goleiro), Suárez (lateral-direito), Halter (zagueiro), Barboza (zagueiro), Pablo (zagueiro), Gregore (volante), Urso (atacante), Jeffinho (atacante) e Luiz Henrique (atacante). Allan (volante) e Igor Jesus (centroavante), por sua vez, chegam somente na segunda metade do ano.

