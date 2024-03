Um velho conhecido do torcedor do Flamengo terá o coração dividido na final do Campeonato Carioca. Afinal, Iranildo, o “Chuchu”, é pai de Yago Ferreira, titular do Nova Iguaçu. Apesar de declarar o seu amor pelo Rubro-Negro, o ex-jogador tem, atualmente, um time para chamar de seu: o Yago Futebol Clube. Ao falar sobre a decisão do Cariocão, Iranildo deu um conselho ao seu filho.

“Sou Yago Futebol Clube nesse momento, mas sou Flamengo de coração. Que vença o melhor. A expectativa é de um bom jogo e com emoção grande por conta do meu filho estar jogando. Meu conselho para ele é que sempre se divirta jogando fazendo o que gosta”, disse Iranildo em entrevista ao “Coluna do Fla”.

Yago foi revelado nas divisões de base do Fluminense. Aliás, esteve no elenco campeão do Campeonato Carioca no ano passado. Posteriormente, foi emprestado ao Náutico. Ele chegou ao Orgulho da Baixada neste ano, também por empréstimo. Até aqui, marcou três gols e deu três assistências em 12 jogos.

Características de Yago

Ao falar sobre as características de Yago Ferreira, Iranildo o comparou com Thiago Neves e Everton Ribeiro, jogadores que vestiram a camisa do Flamengo.

“Da minha época não lembro de ninguém para comparar com ele. Canhoto, habilidoso… Mas posso dizer Thiago Neves, com o chute for a da área, e o estilo do Everton Ribeiro, como meia clássico, verdadeiro camisa 10 que está escasso nos dias de hoje. As comparações nas suas devidas proporções”, detalhou Iranildo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Ex-Flamengo, pai de jogador do Nova Iguaçu tem coração dividido na final do Carioca apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.