Rachel Sheherazade alfineta Neymar em live

O público brasileiro em breve vai conhecer mais um reality show. Afinal, “A Grande Conquista” vai começar a ser transmitido na TV Record. No entanto, a apresentadora da atração, a jornalista Rachel Sheherazade, aproveitou a divulgação do novo programa para dar uma cutucada no jogador Neymar.

Afinal, os participantes do programa começam a ser especulados. Nas redes sociais, passou a ser debatido o tema e quem eram as mulheres. Teve gente falando, afinal, que tem até uma “amante de Neymar”.

Aliás, durante a live do ex-participante Bruno Tálamo, ele comentou sobre o assunto. “Eu já ouvi falar que uma das amantes do Neymar vai entrar”, disse ele. Foi então que Sheherazade debochou do assunto. “Aí você joga para o universo… Não, é muita gente!”, brincou.

O novo programa vai dividir os moradores em casas. Moradores de uma Vila vão passar por perrengues, com pouca comida e camas. O público, contudo, pode escolher 10 para uma vaga na mansão.

Quem vencer a atração leva pra casa R$ 1 milhão. A Record ainda vai distribuir R$ 500 mil em prêmios.

