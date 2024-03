Léo Pereira analisa preparação do Flamengo para as finais do Carioca: ‘Essa pausa foi importante’

O Flamengo teve duas semanas de preparação para as finais do Campeonato Carioca de 2024. Afinal, os jogos do futebol brasileiro foram paralisados por conta da Data-Fifa. Na visão de Léo Pereira, este período sem partidas tem sido muito produtivo. O zagueiro vem se destacando neste começo de temporada e vive um momento especial no clube.

“Com certeza, essa pausa foi importante para dar um descanso para o corpo, para a mente. Eu creio que a gente pôde alinhar alguns detalhes que a gente ia pecar durante as outras partidas. Então, eu creio que foi importante e a gente pode também analisar o adversário, que com certeza merece todo o respeito pela grande campanha que vem fazendo até então. A gente vai entrar com muito respeito por eles, mas se impondo como o Flamengo”, disse Léo Pereira para Fla TV.

LEIA MAIS: Flamengo divulga inscritos para Libertadores com Gabigol na lista; veja os 50 nomes

Postura do Flamengo nas finais do Carioca

Em seguida, Léo Pereira fez uma projeção das finais entre Flamengo e Nova Iguaçu. Os times se enfrentam nos dias 30 de março e 7 de abril. As duas partidas acontecem às 17h, no Maracanã

“A gente sempre tenta manter os pés no chão. Tite também sempre vem nos alertando que quanto mais exibições boas nós temos, mais temos que aprimorar os detalhes do campo. Então, a gente tem que ter um mental muito forte para que possamos chegar fortes em cada jogo. É mostrar aquilo que o torcedor quer, aquilo que a gente quer desempenhar dentro de campo, que é um bom futebol e que a gente possa ter um mental forte para vencer essas partidas”, afirmou Léo Pereira.

Léo Pereira chegou ao Flamengo no começo de 2020. No entanto, ele só se consolidou como titular absoluto em 2022, quando conquistou os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. O zagueiro atualmente é um dos pilares do sistema defensivo rubro-negro e peça imprescindível no esquema tático de Tite.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Léo Pereira analisa preparação do Flamengo para as finais do Carioca: ‘Essa pausa foi importante’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.