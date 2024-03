Marcelo Moreno detalha como será a despedida pelo Cruzeiro

Marcelo Moreno confirmou nesta quinta-feira (28) que vai se despedir do Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro, no dia 7 de abril, no Mineirão. O atacante, um dos ídolos recentes do clube, estará no estádio no jogo de volta contra o Atlético-MG, que decidirá o campeão do Estadual. No entanto, ele não vai entrar em campo diante do Galo.

O nome de Marcelo Moreno consta no BID da CBF, com contrato de três meses, o mínimo possível segundo a legislação. Assim, está apto a entrar em campo em jogos oficiais. Então, na data da finalíssima do Mineiro, o atacante receberá diversas homenagens antes de a bola rolar. Posteriormente, ele terá um jogo de despedida pela Bolívia.

Marcelo Moreno voltou ao Cruzeiro para despedida – Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

“Eu tenho uma gratidão enorme por esse clube. Estou muito feliz de ter essa oportunidade, de poder encerrar a minha carreira aqui. Espero que vocês possam estar na minha despedida no dia 7, na segunda final do Mineiro. Tomara que a gente possa se despedir como eu mereço, como o Cruzeiro merece, com toda a minha torcida que gritou os meus gols, com muita dedicação”, declarou Moreno, em entrevista coletiva.

Despedida promete ser emocionante

O atacante explicou como será sua despedida pelo Cabuloso.

“Uma despedida antes do clássico. Uma hora e meia antes, duas horas. Para que eu possa me despedir da minha torcida e a gente possa encerrar essa quarta passagem com o torcedor cruzeirense como a gente merece. Eu acho que não existe essa possibilidade de eu ficar no banco ou não, essa questão de ficar no banco depende totalmente do treinador, mas minha vontade foi voltar para me despedir da torcida”.

Moreno, aliás, já encerrou a carreira no fim do ano passado. Ele não atua desde dezembro após finalizar seu contrato com o Independiente del Valle, do Equador. É o maior artilheiro da seleção boliviana, com 31 gols.

Histórico de Marcelo Moreno no Cruzeiro

Marcelo Moreno atuou no Vitória, da Bahia, antes de chegar ao Cruzeiro. Em 2007, foi contratado pela Raposa e fez história. Em um ano, disputou 36 jogos e marcou 21 gols. Em seguida, em 2008, foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 9 milhões de euros.

Em 2014, retornou ao Cruzeiro emprestado pelo Grêmio. Já em 2020, voltou à Raposa após o rebaixamento para a Série B. Aliás, na ocasião, com vários problemas financeiros que o clube vivia, o jogador emprestou R$ 18 milhões para a agremiação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Marcelo Moreno detalha como será a despedida pelo Cruzeiro apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.