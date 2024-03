Payet é visto com Lula e presidente da França; entenda

O meia Dimitri Payet, do Vasco, participou de dois eventos com os presidentes Lula, do Brasil, e Emmanuel Macron, da França. Primeiramente ele foi à um jantar na noite da última quarta (27), em São Paulo, no hotel Rosewood.

Segundo o “Extra”, o craque francês presenteou ambos os presidentes com camisas do Vasco. Além disso, nesta quinta (28), ele foi ‘flagrado’ com Lula e Macron mais uma vez. Desta vez em Brasília, onde houve um encontro no Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores.

A situação já era prevista, já que Payet recebera liberação do treino desta quinta com aval da diretoria. Antes da viagem, na quarta, ele participara das atividades sem alteração.

O camisa 10 era representante esportivo da França, no evento que contou com outros franceses que residem no Brasil e atuam em outras áreas. O presidente Macron está no Brasil desde terça (26), onde cumpre compromissos em diferentes estados visando a preparação para a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que acontecerá em Belém, em 2025.

