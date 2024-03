Com uma jogadora a menos, Palmeiras vence o Grêmio pelo Brasileirão Feminino

O Palmeiras foi até Porto Alegre (RS) e venceu o Palmeiras por 2 a 1, pela quarta-rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. No Estádio Airton Ferreira da Silva, os gols da vitória do Verdão, que jogou com uma jogadora a menos durante todo o segundo tempo, foram marcados por Fê Palermo e Tainá Maranhão. O gol do time gaúcho foi de Pati Maldaner, contra.

Pelo Brasileirão Feminino, o Palmeiras volta a campo no dia 13 de abril, quando recebe o Avaí Kindermann. Já o Grêmio tem o clássico com o Internacional no dia 12.

Como foi o jogo

Em resumo, em um primeiro tempo com poucas emoções, o Grêmio esteve melhor em campo, com controle da bola durante grande parte do tempo. Jogando fora de casa, o Palmeiras buscou os contra-ataques e, logo no primeiro, conseguiu o gol com Fê Palermo aos 25 minutos. Afinal, ele chegou ao gol após rebote da goleira Lorena Leite, que não conseguiu defender. Ainda na primeira etapa, a zagueira palmeirense Giovanna Campiolo deixou a partida após ser expulsa pelo segundo cartão amarelo.

Aliás, mesmo com uma jogadora a menos e com a vantagem no placar, o Verdão voltou melhor do intervalo e chegou ao segundo gol aos 12′. Assim, após passe de Laís, Amanda apenas ajeitou a bola para Tainá Maranhão, que limpou o lance e ampliou o marcador. O Imortal descontou aos 22′, quando Pati Maldaner, contra, mandou contra o próprio gol após chute de Cássia.

