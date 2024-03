Manchester United pode envolver jogador para contratar Bremer, da Juventus

Destaque da Juventus na atual temporada, o zagueiro brasileiro Bremer pode estar de saída do clube. O Manchester United tem interesse em sua contratação e pode incluir um jogador para diminuir os custos da transação.

Bremer renovou seu vínculo em dezembro do ano passado com a Juventus. Assim, o novo compromisso expira em junho de 2028. Contudo, segundo a imprensa italiana, há uma cláusula no contrato com o clube para a saída do zagueiro ao fim da temporada 2024/25 e pode ser ativada. O valor da multa rescisória estaria entre 60 e 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 323 milhões e R$ 377 milhões na cotação atual).

A cláusula não seria o único facilitador de uma possível transferência. De acordo com o jornalista italiano Romeo Agresti, a Juventus deu a palavra de que ouviria propostas pelo defensor. Assim, o Manchester United vê a possibilidade de tentar a contratação de Bremer já na próxima janela de transferências.

Por conta do alto valor da multa rescisória para um zagueiro de 27 anos, o Manchester United cogita envolver o jovem Mason Greenwood, de 22 anos, na negociação. Atualmente, o atacante está emprestado ao Getafe, da Espanha, e entrou em campo em 27 jogos na atual temporada. Os números do jogador são positivos: oito gols e cinco assistências.

Bremer é titular da zaga da Velha Senhora

Bremer chegou à Juventus no início da temporada passada. Desde então, são 72 jogos, com oito gols e uma assistência. Na última Data Fifa, o defensor foi convocado por Dorival Junior para o lugar do lesionado Gabriel Magalhães, do Arsenal. No duelo contra a Inglaterra, entrou no intervalo. Contra a Espanha, contudo, não foi utilizado.

