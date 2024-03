Árbitro da final do Campeonato Mineiro já foi traído pela esposa com presidente do Cruzeiro

A rivalidade entre Atlético e Cruzeiro é uma das maiores do Brasil. Aliás, o jogo vai movimentar Minas Gerais nos próximos dois finais de semana, afinal, os times disputam a decisão do Campeonato Mineiro. E o dono do apito tem um histórico negativo com o Cruzeiro. Mas não é dentro de campo. Alguém da Raposa entrou para destruir sua vida.

A Federação Mineira de Futebol (FMF) definiu que Felipe Fernandes de Lima vai apitar o primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro. O jogo será neste sábado, às 16h30 (de Brasília), na Arena MRV. No entanto, Felipe esteve envolvido em uma grande polêmica há menos de um ano.

Isso porque foi amplamente divulgado com vídeos que a esposa do árbitro na época, Tassiana Valim, foi vista aos beijos com o Presidente da Associação do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. O caso, aliás, gerou grande repercussão.

Dias depois, aliás, vizinhos do árbitro confirmaram que o juiz deixou a casa onde morava com a esposa. Ambos trancaram as redes sociais. Dias depois, ele postou um vídeo e disse que estava tudo bem.

“Fala pessoal, passando aqui, hoje, sábado, 15 de julho, 20h26min, só para falar com todo mundo que está tudo bem, está tudo tranquilo, a vida é sobre isso, sobre superação. O mais importante é a gente estar com quem a gente ama, aquelas pessoas que fazem a nossa vida valer a pena”, disse o árbitro na época.

