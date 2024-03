Benfica x Chaves: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar no Campeonato Português nesta sexta-feira (29). Benfica e Chaves se enfrentam às 15h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela 27ª rodada da competição. Atual vice-líder, Encarnados podem assumir a ponta da tabela de forma provisória em caso de vitória sobre o lanterna.

Como chega o Benfica

Na briga pelo título nacional, o Benfica aparece como segundo colocado do Campeonato Português com 64 pontos, um a menos que o líder Sporting. Assim, em caso de triunfo nesta sexta-feira, os Encarnados podem assumir o topo da tabela de forma provisória. No entanto, os Encarnados têm uma partida a menos que o rival.

A única baixa recente para o técnico Roger Schmidt fica por conta de António Silva, suspenso. Além disso, Bernat, lesionado, também está fora da partida.

Como chega o Chaves

Por outro lado, o Chaves é a equipe de pior campanha na competição e somou apenas 19 pontos em 26 rodadas. Ao mesmo tempo, a diferença para o Rio Ave, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de seis pontos.

Benfica x Chaves

27ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: sexta-feira, 29/03/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

Benfica: Trubin; Bah, Otamendi, Tomas Araújo e Aursnes; Florentino e João Neves; Rafa Silva, João Mário e Di María; Tengstedt. Técnico: Roger Schmidt

Chaves: Hugo Souza; Pius, Ygor Nogueira e Vasco Fernandes; João Correia, Raphael Guzzo, Guima, Nwakali e Benny; Rúben Ribeiro e Héctor Hernández. Técnico: João Moreno

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

