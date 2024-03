Atlético x Flamengo: onde assistir e escalações

Atlético e Flamengo se enfrentam nesta sexta-feira (29), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O confronto será no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), às 18h. As equipes, aliás, entram em campo precisando da vitória. Afinal, atleticanas e rubro-negras são, respectivamente, lanterna e vice lanterna.

Assim, Atlético e Flamengo perderam todas as partidas que disputaram, os únicos que ainda não somaram pontos neste início de competição.

Onde assistir

A “TV Galo”, no YouTube, transmite a partida entre as equipes.

Como chegam Atlético e Flamengo

O técnico Antony Menezes, do Atlético, que já enfrentou o Flamengo em outras oportunidades quando trabalhava no Vasco, não deve promover mudanças em sua equipe. Dessa forma, a expectativa é que o Galo entre em campo com o mesmo time que iniciou o confronto contra o Red Bull Bragantino, na derrota por 2 a 1.

No Mais Querido, o técnico Maurício Salgado, criticado por torcedores do Flamengo, deve seguir o mesmo caminho. Aliás, vale destacar que a goleira Gabi Barbieri e a atacante Cristiane, convocadas para a Seleção Brasileira, ficam à disposição para este jogo. Afinal, a apresentação na Canarinho está marcada para segunda-feira.

ATLÉTICO X FLAMENGO

Campeonato Brasileiro feminino – quarta rodada

Data e horário: 29/03/2024, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Castor Cifuentes, Nova Lima (MG)

ATLÉTICO: Iasmin Paixão; Amália, Ariane, Thamyres e Taba; Karol Alves, Isa Matos, Duda Batista e Tuca; Anny Marabá e Joyce. Técnico: Antony Menezes.

FLAMENGO: Gabi Barbieri; Gisseli, Daiane, Day Silva e Jucinara; Thais Regina, Thaísa e Duda; Darlene, Crivelari e Cristiane. Técnico: Maurício Salgado.



