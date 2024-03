Elenco do Internacional treina com ausência de trio de ataque gringo

O Internacional segue sua preparação para a estreia na Sul-Americana, na próxima terça-feira (02/04), após eliminação impactante no Gaúchão. No segundo treino após a queda no Estadual, o elenco do Colorado teve a ausência de três atacantes gringos, nesta quinta-feira (28). No caso, o colombiano Borré, o argentino Alario e o equatoriano Valencia.

O primeiro ainda não retornou ao Inter após a data Fifa, já que foi convocado para a seleção colombiana. O atleta não chegou a ser titular em nenhum dos amistosos com Espanha e Romênia. No entanto, entrou no segundo tempo dos dois compromissos. Pela equipe gaúcha, desde a sua chegada atuou em apenas uma oportunidade, no duelo com o Nova Iguaçu, pela Copa do Brasil. O clube divulgou que o prazo para o seu retorno é, nesta quinta-feira (28), na parte da tarde.

Situações de Alario e Valencia

Por outro lado, Alario e Valencia fizeram atividades em separado do grupo. Isso porque, a dupla ainda se recupera de contusões. O segundo iniciou o duelo com o Juventude, na última segunda-feira (25), no banco de reserva. Posteriormente, entrou em campo na etapa complementar. Afinal, ele foi poupado, pois ainda está em tratamento de um trauma no pé direito, que sofreu na partida de ida das semifinais do Gaúchão, diante do Jaconero.

O problema, inclusive, causou o seu corte da seleção do Equador. O local no qual ele se machucou, aliás, já trouxe outro incômodo, mas no tornozelo. Especificamente na vitória sobre o arquirrival, Grêmio, quando recebeu uma entrada do seu companheiro Bustos, ainda no aquecimento. Valencia realiza tratamento intensivo para estar em condições ideais para a estreia do Internacional na Sul-Americana.

Com relação a Alario, ele ficou de fora do jogo de volta da semifinal do Gaúchão contra o Juventude. Isso porque, o argentino também se recupera de lesão, mas no joelho direito, que ocorreu na partida de ida diante do adversário do interior no Estadual. Assim, o centroavante realizou trabalho em específico com os fisioterapeutas do clube, nesta quinta (28).

Programação de viagem do Internacional para duelo na Sula

O Colorado viajará em voo fretado para a Argentina, na próxima segunda-feira (01/04). Inicialmente a delegação fará escala em Buenos Aires e depois segue para Córdoba, onde enfrentará o Belgrano pela estreia da Sul-Americana, no dia seguinte. O embate ocorrerá no estádio Mário Kempes, às 19h (de Brasília).

Há a expectativa de que o lateral-direto Alexandro Bernabei e o volante Thiago Maia façam suas estreias pelo Inter na ocasião. A dupla não conseguiu atuar pelo Gaúchão, pois chegou após o prazo final de inscrição no torneio. Assim, a comissão técnica promoveu uma preparação intensiva para os dois estrearem na Sula. Com foco na parte física, pela falta de ritmo de jogo, graças ao grande período inativo.

O Internacional é considerado o participante favorito do seu grupo e da competição a vencer o título. Especialmente pela sua movimentação no mercado, com contratações badaladas. No caso, as aquisições do zagueiro Robert Renan, o volante Fernand, além dos atacantes Borré e Alario vindos da Europa.

A equipe gaúcha está no Grupo C da Sul-Americana junto com Belgrano da Argentina, Delfín do Equador. Assim como o estreante em competições internacionais, o Real Tomayapo da Bolívia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Elenco do Internacional treina com ausência de trio de ataque gringo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.