Santos decide jogar final do Paulistão na Vila Belmiro

A diretoria do Santos decidiu nesta quinta-feira (28) que irá atuar na Vila Belmiro em seu jogo pela final do Campeonato Paulista. Classificado à decisão após vencer o Bragantino, nesta quarta, o Peixe tinha a Neo Química Arena, estádio do Corinthians, como opção. Mesmo assim, a cúpula alvinegra decidiu fazer valer seu mando de campo em vez de um público (e uma renda) mais elevada.

Na realidade, a intenção preliminar do Santos era mesmo jogar na capital paulista. Mas a resistência de Corinthians e São Paulo em cederem seus estádios deixou o Peixe sem alternativa a não ser usar seu próprio estádio. Por entender que a demanda de um jogo em São Paulo seria grande, o clube procurou a Neo Química Arena e o Morumbi, mas não teve sucesso nas empreitadas.

O Corinthians alegou que fará uma reforma em seu gramado a partir da próxima semana, enquanto o São Paulo também demonstrou preocupação com o campo, mas por causa de um show da dupla sertaneja Victor & Léo. A diretoria santista até cogitou pagar um alto valor de aluguel pelo uso de um dos estádios, mas ficará mesmo na Baixada para a decisão.

Nesta quinta-feira, o Santos saberá se jogará o primeiro ou o segundo jogo da final na Vila Belmiro. Caso o Palmeiras vença, o confronto em casa será o primeiro da eliminatória. Mas se a classificação for do Novorizontino, o Peixe decidirá o título em seu estádio, com o primeiro confronto ocorrendo no interior paulista.

