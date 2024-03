Robert Renan pede desculpas à torcida do Internacional após pênalti perdido

O zagueiro Robert Renan se desculpou com os torcedores do Internacional após a eliminação para o Juventude. Em postagem nas redes sociais, afinal, o defensor lamentou a queda na semifinal do Gauchão, em que bateu pênalti de cavadinha.

“Não vai ser com um pedido de desculpas que o meu erro será apagado. Mas o primeiro passo é pedir desculpas à torcida colorada, ao grupo de jogadores, à comissão técnica e aos funcionários. Prometo manter meu profissionalismo no dia a dia para ter a chance de me recuperar com todos. Estou muito triste pelo que aconteceu e por ter decepcionado o clube. Em nenhum momento quis faltar com respeito ou fazer brincadeira. A única coisa que posso fazer neste momento é trabalhar muito, treinar cada vez mais forte e tentar reconquistar o carinho de toda a torcida, que sempre me tratou da melhor forma desde o primeiro dia que estive aqui”, postou.

Após a partida, o jogador sofreu algumas ofensas racistas na internet. Em nota, porém, o Colorado repudiou as atitudes e prestou apoio a Robert Renan.

“O Sport Club Internacional repudia de forma veemente os ataques de racismo contra o atleta Robert Renan. O Clube do Povo não tolera qualquer tipo de discriminação. Nenhum resultado dentro de campo justifica, e nunca justificará, ataques dessa natureza criminosa”, disse o clube.

