Neymar em outro esporte? Saiba por onde o craque se aventurou

O arremesso inicial da estreia de Miami Marlins e Pittsburg Piartes na temporada da Major League Baseball, nesta quinta-feira (28) foi do brasileiro Neymar.Após a jogada, o craque recebeu calorosas saudações de Luis Arráez, jogador venezuelano da equipe local, os Marlins. O jogador está em Miami por ocasião da festa de aniversário da cantora brasileira Anitta.

Na cidade, em suma, Neymar participou de outros eventos esportivos durante a semana. Ele compareceu à vitória do Golden State Warriors sobre o Miami Heat por 113 a 92, onde apoiou o amigo Jimmy Butler, ala-armador do Heat. Durante o jogo, Neymar obteve um autógrafo de Gui Santos, também brasileiro.

Neymar ainda não sabe quando volta ao futebol

Ademais, na terça-feira, Neymar assistiu ao embate entre Carlos Alcaraz e Gael Monfils, acompanhado por seu filho mais velho, Davi Lucca, e Jimmy Butler, na terceira fase do Masters 1000 de Miami. Após o jogo, Alcaraz expressou sua alegria pela presença dos atletas.

“É ótimo ter essas lendas de diversos esportes assistindo. Procuro sempre apresentar um tênis de alta qualidade para deixá-los satisfeitos e apreciarem meu desempenho. Tenho uma relação próxima com Jimmy Butler. Tive a oportunidade de conversar um pouco com Juan Martin e Neymar. É incrível tê-los por perto e poder trocar algumas palavras com eles. É gratificante atuar diante deles”, disse Alcaraz.

Atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar se lesionou durante a derrota do Brasil para o Uruguai em 17 de outubro do ano passado, pelas eliminatórias da Copa de 2026. Após cinco meses da lesão, todavia, Neymar ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

