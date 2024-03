Corinthians x Internacional no Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Internacional duelam nesta sexta-feira (29), às 21h30, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. As Brabas vivem um momento espetacular na competição. Afinal, são as únicas que venceram as três primeiras partidas e lideram a competição até aqui. Por outro lado, as Gurias Coloradas estão na 13° posição e ainda buscam a primeira vitória no torneio nacional.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV.

Como chega o Corinthians

As brabas seguem com 100% de aproveitamento e lideram a competição com 9 pontos conquistados. Em sua partida mais recente, o Corinthians venceu o Flamengo por 3 a 2, de virada, mostrando seu bom momento na temporada. Aliás, em 2024, o Timão disputou 6 partidas entre Brasileirão e Supercopa, e venceu todas elas. No total, a equipe marcou 17 gols e sofreu apenas 5. Assim, mostra que é a grande favorita para vencer de novo a competição.

Como chega o Internacional

Por outro lado, as Gurias Coloradas vive momento de instabilidade. Afinal, a equipe gaúcha segue sem vencer no Brasileirão 2024, nas três rodadas disputadas, as coloradas acumulam dois empates e uma derrota. Assim, com apenas 2 pontos conquistados, o Internacional ocupa a 13ª posição na tabela, a frente apenas de Atlético-MG, Flamengo e Avaí Kindermann. A centroavante Priscila é a principal esperança de gols da equipe nesta sexta-feira. Na última temporada, aos 18 anos, a jovem marcou 20 gols em 29 partidas.

CORINTHIANS X INTERNACIONAL

Campeonato Brasileiro feminino – 4ª rodada

Data e horário: 29/03/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Kemelli; Isabela, Tarciane, Mariza e Yasmim; Ju Ferreira, Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Gabi Portilho, Jaque e Milenne.Técnico: Lucas Piccinato.

INTERNACIONAL: Mayara Nabosne; Bruna Benites, Isa Haas, Katrine e Isabela Capelinha; Paty Llanos, Letícia Monteiro e Belém Aquino; Priscila, Tamara e Soll. Técnico: Brenno Basso.

Árbitro: Francielly Fernanda Lima de Castro (MG)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Juliana Vincentin Esteves (SP)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Corinthians x Internacional no Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.