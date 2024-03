Chapecoense negocia com Rodrigo Moledo, suspenso por doping

A Chapecoense está negociando com o zagueiro Rodrigo Moledo, atualmente sem clube e que está suspenso por doping. O jogador ficou sem contrato após deixar o Internacional, no fim do ano passado, mas poderá reforçar a equipe catarinense para a Série B do Campeonato Brasileiro, em abril. A informação foi dada a primeiramente pelo portal ‘ge’.

Rodrigo Moledo está suspenso desde outubro, mas cumpre a pena de um ano fora dos gramados até julho. Foi a partir deste mês, em 2023, que o jogador começou a cumprir a suspensão preventiva. Condenado a um ano de gancho, ele terá que aguardar mais quatro meses até o retorno aos campos.

Rodrigo Moledo testou positivo para a substância ostarina, após o jogo entre Internacional e Millonarios, em 25 de maio do ano passado, pela Libertadores. A diretoria espera anunciá-lo justamente no meio do ano, a partir de quando estará livre para atuar.

Até o momento, a Chape apresentou o goleiro Matheus Cavichioli e os atacantes Mário Sérgio, Thayllon e Rômulo. A equipe catarinense estreia na Série B contra o Ituano, no próximo dia 19 de Abril.

