Santos faz reunião com clube russo para evitar ‘transfer ban’

O Santos realizou, nesta quinta-feira (28), uma reunião com o Krasnodar, da Rússia, clube que cobra uma dívida milionária do Peixe por conta do atacante Cristian Cueva. O jogador peruano, que passou pela Vila Belmiro em 2019, chegou após negociação com os russos, que entretanto exigem o pagamento de cerca de R$ 20 milhões.

O intuito desta reunião, feita de maneira remota, era negociar uma composição amigável e evitar um ‘transfer ban’ da Fifa. Isto significa que o Santos, caso não pague sua dívida com o Krasnodar, poderá ficar impedido de registrar e contratar jogadores. Embora reconheça que o orçamento do clube já esteja prejudicado, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, garantiu que o clube pagará a sua dívida.

“Nós vamos acertar e vamos pagar. Não temos o prazo, mas estamos reunindo. Mais uma vez, isso vai prejudicar bastante o orçamento, que já está demais comprometido. Mas não há alternativa: temos que saldar esse compromisso e cumprir com a nossa obrigação”, afirmou Marcelo, ao ‘ge’.

Entenda o caso

Em 2019, Santos comprou Cueva do Krasnodar por US$ 7 milhões (R$ 38 milhões, em cotação da época), mas pagou apenas metade deste valor. Depois de apenas 16 jogos, o peruano saiu rumo ao Pachuca, do México, que acabou punido pela Fifa por conta da transferência forçada, já que Cueva deixou o Peixe de forma não amigável.

O Santos publicou um acordo com o Pachuca para receber US$ 4,6 milhões (cerca de R$ 23 milhões). Ainda assim, não se acertou com os russos acerca de sua dívida anterior. O caso segue tramitando, mesmo depois de ameaças do Krasnodar em levar o caso à esfera judicial.

