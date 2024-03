Endrick decide e coloca o Palmeiras na final do Paulistão

O sonho do tricampeonato paulista segue vivo no Palmeiras. Na noite desta quinta-feira (28), o Alviverde venceu o Novorizontino por 1 a 0, no Allianz Parque e, desse modo, enfrentará o Santos na final. O gol da vitória foi de Endrick, que desembarcou da Europa, onde brilhou pela Seleção Brasileira na Data Fifa, e veio colocar o Verdão em sua quinta final consecutiva da competição.

O primeiro jogo da decisão, sendo assim, acontece domingo (31), ainda em horário a ser definido. O Novorizontino, por sua vez, volta a campo só em 19 de abril, quando estreia na Série B do Brasileiro, contra o CRB.

Palmeiras passa aperto no primeiro tempo

Após um breve período de estudos, o Novorizontino quase abriu o placar com dois lances praticamente em seguida. No primeiro, aos 12 miutos, Reverson chutou de fora da área e Weverton defendeu. No rebote, Rômulo finalizou e a defesa cortou. Aos 13, Neto Pessoa deu bela cabeçada e o goleiro palmeirense salvou. O Tigre era melhor e, aos 17, Rômulo, livre, chutou da entrada da área e errou o alvo por pouco.

O domínio era dos visitantes. Tanto que tiveram outra ótima oportunidade aos 25, quando Reverson pegou rebote de bola cortada pela defesa e bateu forte, mas para fora. Com o passar do tempo, o Palmeiras equilibrou as ações, mas não criou qualquer chance de abrir o placar.

Endrick decide no Segundo Tempo

Encaixotado entre os três zagueiros na primeira etapa, Endrick mal tocou na bola. Logo no início da segunda, contudo, o atacante pegou a primeira bola de frente para o gol. E fez Palmeiras 1 a 0, aos 7, após pegar a sobra de uma disputa de Flaco López pelo alto.

O segundo quase veio aos 19, quando Anibal Moreno arriscou de fora da área e o goleiro Jordi foi buscar no ângulo. O Tigre, afinal, levou perigo aos 25 minutos. Neto Pessoa tentou completar cruzamento de letra e Marcos Rocha evitou o gol de empate.

Sem Endrick, substituído com dores na coxa direita, o Palmeiras inegavelmente caiu de produção. Sendo assim, o Novorizontino passou a dominar mais as ações e buscar o gol de empate. Contudo, sem o mesmo ímpeto, não conseguiu a igualdade no placar.

PALMEIRAS 1 X 0 NOVORIZONTINO

Campeonato Paulista 2024 – Semifinal

Data: 28/03/2024

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: R$ 3.497.749,50

Renda: 40.448 presentes

PALMEIRAS: Weverton, Murilo, Luan e Piquerez; Marcos Rocha, Anibal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino, 35’/2ºT), Raphael Veiga (Lázaro, 46’/2ºT) e Mayke; Flaco Lopez (Richard Rios, 35’/2ºT) e Endrick (Rony, 27’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

NOVORIZONTINO: Jordi, Cesar Marrins, Luisão (Paulo Vítor, 35’/2ºT) e Chico (Danilo Barcelos, Intervalo); Williean Lepo, Geovane (Fabrício Daniel, 22’/2ºT), Marlon, Rômulo e Reverson; Neto Pessoa (Lucca, 35’/2ºT) e Waguininho (Rodrigo Soares, 46’/2ºT). Técnico: Eduardo Batista

Gols: Endrick, 7’/2ºT (1-0);

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Daniel Luis Marques e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartão Amarelo: Luisão (NOV); Richard Rios (PAL)

Cartão Vermelho:

