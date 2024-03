Endrick: ‘É meu último Paulista pelo Palmeiras e eu quero esse título’

Endrick mais uma vez foi decisivo para o Palmeiras. E mostrou que é um iluminado. Afinal, depois de fazer gol para a Seleção no 1 a 0 contra a Inglaterra e deixar mais uma na rede no 3 a 3 com a Espanha, nesta quinta-feira, dois dias depois de brilhar no Bernabéu, fez o gol do 1 a 0 no Novorizontino que colocou o time na final do Paulistão. Após a partida, o astro de 17 anos disse que vai fazer de tudo para ganhar o Paulistão. E assim, encerrar seu ciclo com mais um triunfo com a camisa do Verdão, já que no meio de campo defenderá o Real Madrid.

“Pra mim é essencial ajudar o Palmeiras. Afinal, este é meu último Paulista. Dessa forma, quero fazer tudo para estar na seleção do campeonato, fazer o time ganhar e vou lutar. Tenho de jogar com todas as minhas forças”, disse, lembrando que tem muita gratidão pelo Verdão:

“O Palmeiras sempre vai estar no meu coração. Confiou em mim quando eu não tinha nada. Apostou todas as minhas fichas em mim. E ajudou a mudar a vida da minha família. O que posso fazer para ajudar o Palmeiras, e mostrar que ele é time do meu coração, eu vou fazer. E quero ganhar mais um Paulista. Joguei o Estadual nos subs 11, 13, 15, 17, 20. Quero ganhar no profissional”.

Endrick diz que lesão não o tirará na final

Sobre a lesão na coxa que o tirou de campo no segundo tempo, Endrick não vê como problema para a primeira partida da final com o Santos, no domingo, às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro.

“Tomei uma pancada contra Espanha, agora neste jogo e vou ser avaliado. Vim de avião, cheguei no Allianz tratei, passei o dia todo de ontem e hoje cedo tratando. Me lesionei. Mas quero me recuperar e estar em todas”, concluiu.

