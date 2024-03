Endrick diz que joga a final do Paulista até ‘sem perna’

Responsável pelo gol que deu ao Palmeiras a classificação para as finais do Campeonato Paulista, Endrick deixou o jogo com o Novorizontino, nesta quinta-feira (28), no Allianz Parque no meio do segundo tempo com dores na coxa direita. O atacante levou uma pancada ainda na partida com a Espanha, em Madrid e atuou, até quando aguentou, no sacrifício na noite desta quinta-feira (28), no Allianz Parque, diante do Novorizontino.

Do banco, viu a equipe segurar o placar de 1 a 0 até o apito final. Em seguida, disse que fará o que for possível para estar em campo domingo (31), contra o Santos, às 18h, na vila Belmiro.

“Se for pra jogar sem perna eu vou jogar. O que eu puder fazer pelo Palmeiras, farei. O clube deu tudo que tenho a mim e à minha família. Se eu tiver um gostinho de retribuir 1% do que me proporcionaram, ficarei muito feliz”, comentou.

Rahael Veiga revela conselhos a Endrick

A admiração por Endrick, entretanto, não se limita apenas à torcida. Após a partida, o meia Raphael Veiga afirmou que cosyuma conversar com o atacante desde que ele era ainda mais novo.

“Endrick foi à minha casa quando tinha 14 anos. Desde então começamos uma amizade. O que eu digo a ele é para desfrutar de tudo que está acontecendo porque inegavelmente passa muito rápido. Parece que ontem eu tinha 16 anos e hoje estou com 28. Então o que digo a ele para fazer é desfrutar com responsabilidade e nos ajudar em campo”, explicou.

