Abel afirma que Endrick tem ‘dom para o gol’

O técnico Abel Ferreira engrossou o coro de felicitações a Endrick após a vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o Novorizontino, nesta quinta-feira (28), no Allianz Parque. O jovem atacante fez o gol que classificou o clube para as finais do Campeonato Paulista. O primeiro jogo da decisão, aliás,é domingo (31), com o Santos, na Vila Belmiro, às 18h.

Contudo, Endrick deixou o campo com dores na coxa direita. A mesma, por sinal, em que levou uma pancada no jogo da Seleção Brasileira com a Espanha, terça-feira (26), em Madrid. Desse modo, o treinador admitiu que a escolha por escalar o atacante foi um risco.

“Endrick tem uma estrelinha. Esse moleque tem o dom para o gol. Veio com uma pancada da Espanha e inegavelmente tínhamos medo de que o pior acontecesse. Mas a vida é feita de riscos e nós arriscamos. Temos pouos dias para recuperar, mas vamos utilizar todos os nossos recursos”, informou.

Abel parabeniza Rômulo

A escalação de Endrick, entretanto, não foi a única situação delicada da partida. Pelo lado do Novorizontino atuou Rômulo, reforço do Palmeiras, inclusive com direito a apresentação. Ao analisar o fato, Abel elogiou a pernonalidade do meia, que atuou contra o clube em que vai atuar brevemente.

Ele viveu uma situação muito difícil. Mas mostrou caráter e profissionalismo. Está de parabéns, fez um bom jogo. Agora vai chegar a uma grande equipe e terá que lutar, primeiro para conseguir jogar, depois para se firmar. Mas tem muito potencial e vamos ajudá-lo”, concluiu.

