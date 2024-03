O Fluminense acertou, na última quinta-feira (28), a renovação do contrato do atacante Kauã Elias. Assim, o Moleque de Xerém assinou no CT Carlos Castilho, novo vínculo válido até o fim de 2029. Em janeiro deste ano, o atacante havia firmado novo contrato até dezembro de 2026 com acordo para renovar até 2029 após completar 18 anos de idade.

“Essa renovação é muito importante para mim. Estou muito feliz, um presente de aniversário como esse é o que muitas pessoas querem. Agora é continuar treinando bem para que, quando o momento chegar, eu possa desfrutar e fazer o que eu sei fazer de melhor, que é gol”, disse ao site oficial do clube carioca.

Dessa forma, o atacante chegou ao clube em 2016, quando tinha apenas 11 anos. Em 2022, durante excursão do time Sub-16 pela Europa, o centroavante se destacou ao marcar 16 gols em 16 jogos.

No ano seguinte, estreou pelo time profissional na partida contra o The Strongest-BOL, na altitude de La Paz, em duelo válido pela fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, se tornou o atleta mais novo a defender o Fluminense na competição continental.

Além disso, o jogador brilhou pela Seleção Brasileira Sub-17, sendo um dos artilheiros do Sul-Americano da categoria, com cinco gols. Diante disso, o jornal britânico “The Guardian” o apontou como uma das maiores promessas do futebol mundial.

VEM QUE TEM! Atacante Kauã Elias renova com o Flu até o fim de 2029! Seguimos juntos, #MlkDeXerém! Saiba mais >> https://t.co/QBeUJ5n0We pic.twitter.com/n5N2UuqB7Y — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 28, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fluminense acerta a renovação do contrato de Kauã Elias apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.