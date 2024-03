Fluminense tem até esta sexta para enviar lista de inscritos na Libertadores

Resta menos de uma semana para o início da fase de grupos da Libertadores. Assim, o Fluminense tem até esta sexta para resolver uma questão burocrática, que é o envio da lista de jogadores inscritos no torneio continental. O Tricolor estreia na busca pelo bi na próxima quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), diante do Alianza Lima, no Peru.

De acordo com o Manual de Clubes da Libertadores, a data limite para o envio da lista oficial é nesta sexta-feira vai até as 19h, Além dos jogadores, o Tricolor também terá que divulgar o corpo técnico à entidade sul-americana.

Neste sentido, o clube carioca poderá inscrever até 50 jogadores, que receberão números de 1 a 99. Segundo o regulamento, o número 1 deve ser reservado exclusivamente ao goleiro.

Caso avance para as oitavas, o Fluminense poderá substituir cinco jogadores da lista inicial de 50 nomes. Por fim, os novos atletas ficarão com o número utilizado pelos jogadores anteriores, conforme previsto no artigo 3.7.5.7 do livro de regras.

Desfalques na estreia

Para a estreia, Fernando Diniz não poderá contar com John Kennedy e Diogo Barbosa, ambos suspensos. Além deles, Keno está praticamente descartado, enquanto Marlon e Ganso são dúvidas para medir forças com a equipe peruana.

Por fim, o Fluminense volta a campo apenas no dia 3 de abril. O time mede forças com o Alianza Lima, no Peru, às 21h30 (de Brasília), na estreia da Libertadores 2024. Além da equipe peruana, Cerro Porteño (PAR) e Colo-Colo também compõem o Grupo A da fase de grupos da competição continental.

