O Santos se prepara para a grande final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, neste domingo (31). A primeira partida será na Vila Belmiro, enquanto o jogo decisivo acontecerá no Allianz Parque. Para o embate, o técnico Fábio Carille tem uma grande dor de cabeça para resolver na lateral direita.

O treinador não vai poder contar com Hayner. O jogador foi expulso no segundo tempo do duelo contra o RB Bragantino e terá que cumprir suspensão. Além disso, o titular da posição, Aderlan, se recupera de um incômodo na posterior da coxa esquerda que o tirou dos dois últimos jogos e corre para ficar à disposição. Assim, há grandes chances do jovem JP Chermont, de 18 anos, começar a finalíssima.

Lateral do Santos desde 2018, quando foi contratado após se destacar pelo Noroeste, Chermont soma convocações para as categorias inferiores da Seleção Brasileira e é visto como grande promessa. Ele foi promovido aos profissionais nesta temporada após pedido do próprio Fábio Carille.

“Estou muito satisfeito com o Chermont, vamos ver quem vai jogar. Apesar de ser uma final, posso ir com um jogador mais jovem. Se for isso, vamos dar todo o apoio para ele”, disse Carille, após o duelo contra o RB Bragantino.

Até aqui, o jovem tem três jogos com o time principal. Apesar da pouca experiência e da importância de uma final de Paulistão, o lateral carrega a confiança da comissão técnica.

Santos corre para recuperar Aderlan

O departamento médico do clube corre para recuperar Aderlan a tempo de disputar a final. O lateral tem feito jornada dupla no CT Rei Pelé com os fisioterapeutas, mas dificilmente terá condições de jogo no domingo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Santos tem dor de cabeça para final, e jovem pode ser titular na lateral apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.