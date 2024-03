Santos demonstra interesse em Bidu, do Corinthians

O Santos demonstrou interesse na contratação do lateral-esquerdo Bidu, do Corinthians. O jogador não vem sendo aproveitado no Timão, e o Peixe vê com bons olhos um empréstimo até o final da temporada. A informação foi dada primeiramente pela “Goal” e confirmada pelo Jogada10.

Com Mano Menezes, Bidu recebeu um comunicado que não fazia parte do projeto de reformulação do elenco Alvinegro. Entretanto, ele seguiu treinando no CT Joaquim Grava, enquanto esperava uma oferta para deixar o clube. Aliás, neste meio tempo, o Corinthians trouxe Hugo, que estava no Goiás, e o equatoriano Palacios.

Com a chegada dos reforços, Bidu perdeu ainda mais espaço e passou a apenas treinar com o restante do elenco, sem estar inscrito no Paulistão. Ele até foi como atacante na pré-temporada, buscando se reinventar e permanecer no Alvinegro. Mas não deu certo. Tanto que a lesão de Palacios, logo no começo do Estadual, não fez com que o lateral ganhasse uma chance. Pelo contrário, o Corinthians foi ao mercado atrás de uma nova peça.

Com a demissão de Mano Menezes e a chegada de António Oliveira, Bidu estava sendo observado melhor pela nova comissão técnica. Aliás, o perfil do jogador e a dedicação no dia a dia dos treinos chamaram a atenção, inclusive da diretoria. Assim, os homens fortes do futebol decidiram dar uma nova chance e inscreveram o atleta na Copa do Brasil.

Santos pode ser recomeço para Bidu

Contudo, mesmo assim, Bidu não ganhou mais chances no Corinthians e, agora, vê com bons olhos uma mudança de ares. O lateral chegaria no Santos para disputar posição com Felipe Jonatan, Dodô, Souza e Hayner (que também atua pela esquerda).

A janela de transferências nacional está fechada, mas a CBF permite a execução de negociações domésticas entre o dia 1º e 19 de abril, levando em conta atletas que tenham disputado qualquer torneio estadual neste começo de ano.

Entretanto, o Santos tem um empecilho para resolver antes de contratar o jogador. Isso porque o Peixe sofreu um transfer ban, por uma dívida com o Krasnodar, da Rússia, pela contratação do meia Cueva. Assim, está impedido de registrar novos jogadores.

