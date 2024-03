Rojas segue vinculado ao Corinthians, mesmo após pedido de rescisão

Um mês após um surpreendente pedido de rescisão, o meia Rojas segue vinculado ao Corinthians. O meia tem contrato com o Timão até junho de 2027, mas continua registrado na Federação Paulista de Futebol e na CBF. Contudo, o jogador não deve ter um futuro no Parque São Jorge.

Rojas move uma ação na Fifa e cobra R$ 40 milhões do Corinthians. O valor representa todos os salários, direitos de imagens e outras verbas que constam no contrato dele, com validade até junho de 2027. O paraguaio entende que já está livre no mercado desde o mês passado, quando notificou o Timão do rompimento do contrato por justa causa.

Contudo, a liberação só acontecerá quando um novo clube pedir o registro do meia. Neste momento, Corinthians e CBF serão notificados. Caso o Timão não atenda a solicitação em até sete dias, o paraguaio terá de acionar a Fifa, que costuma julgar a favor dos atletas neste momento.

Enquanto a ação não é julgada, o Timão pode negociar um acordo extrajudicial com o paraguaio. Desde que Rojas pediu a rescisão do contrato, há duas semanas, dirigentes do Timão mantiveram contato com representantes do atleta em busca de uma solução amigável. Contudo, as duas partes ainda não chegaram em um consenso.

O Timão deve apresentar em breve a sua defesa no processo movido pelo atleta na Fifa. Entretanto, o caso não tem data de julgamento. Rojas chegou a negociar com o Inter Miami, de Lionel Messi e Luís Suárez, mas as conversas não evoluíram.

A passagem de Rojas no Corinthians

Como estava sem contrato com o Racing, assinou a custo zero pelo Timão. Mas, como o jogador era desejado por inúmeros clubes, custou 1,8 milhão de dólares (R$ 8,6 milhões na cotação atual) entre luvas e comissões por 80% dos direitos econômicos.

Assim, o Corinthians o anunciou como reforço em 11 de julho de 2023 para um contrato até o fim de 2027. Rojas atuou em 30 partidas, sendo 15 delas como titular. Foram três assistências e nenhum gol marcado pelo clube.

