Barcelona x Las Palmas: escalações e onde assistir

A reta final de LA LIGA chegou e as equipes disputam as rodadas finais com objetivos traçados dentro das quatro linhas. No sábado, a partir das 17h (Horário de Brasília), Barcelona e Las Palmas medem forças no estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

Como chega o Barcelona

Vice-líder da competição, o Barça entra em campo para diminuir a vantagem do líder Real Madrid, atualmente em oito pontos (72 a 64). Mesmo com o cenário complicado na briga pela taça, a esperança é somar pontos e, assim pressionar o principal adversário.

Na escalação, o técnico Xavi Hernández conta com o retorno de João Cancelo. A dúvida fica em torno do holandês De Jong. Por causa de fortes dores no tornozelo, ele pode desfalcar o Barcelona.

Como chega o Las Palmas

Se o Barça ainda sonha com o título, o Las Palmas entra com o intuito de acabar com a seca de vitórias que dura cinco rodadas. Desde o triunfo contra o Valencia, a equipe foi derrotada três vezes e empatou duas.

Na formação da equipe, a baixa fica por conta de Julián Araújo, que sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral direito.

Barcelona x Las Palmas

30ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sexta-feira, 30/03/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsí e Cancelo; López, Gündonan e Sergi Roberto; Raphinha, Lewandowski e João Félix.

Las Palmas: Valles; Julian Araujo, Suárez, Marmol e Cardona; Munir, Munoz, Perrone, Rodríguez e Moleiro; Sandro Ramirez.

Onde assistir: Star+

