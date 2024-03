Após entrevista polêmica, Roger Schimdt reintegra Kockü ao elenco do Benfica

Treta resolvida! Os jogadores do Benfica conviveram com um ambiente abalado nas últimas duas semanas. Isso porque Kockü, meio-campista da equipe, deu uma entrevista polêmica a um jornal holandês em que criticava opções do técnico Roger Schmidt. Tais declarações não tiveram o consentimento do clube e houve uma possibilidade de punição. No entanto, o comandante alemão já solucionou a situação e o reintegrou ao elenco.

Prova disso é que Roger confirmou, em entrevista à ‘Rádio Renascença’, de Portugal, que conversou com o atleta turco. Inclusive, o treinador indicou que possui confiança na capacidade de Kockü

“Ele não tinha intenção de criar este cenário negativo e ambiente ruim. Estou totalmente convencido com a qualidade e caráter dele. Cometeu um erro, conversamos e está na hora de falar em campo. A situação está resolvida e ele está de volta a equipe”, esclareceu o técnico alemão.

Entenda a polêmica que o jogador do Benfica promoveu

O meio-campista turco deu uma entrevista ao jornal holandês ‘De Telegraaf’, na qual condenou o Benfica e decisões do treinador. Tal situação ocorreu nas vésperas do último compromisso da equipe, a vitória por 1 a 0 sobre o Casa Pia. Na oportunidade, Kockü afirmou que não recebia o mesmo tratamento importante como de outros jogadores.

Além disso, que ele não conseguia ter o seu melhor desempenho porque Roger lhe dava uma responsabilidade defensiva. Inclusive, que não foi por tais características que os Encarnados decidiram o contratar. Afinal, em seu ex-clube, o Feyenoord, da Holanda, tinha maior liberdade ofensiva.

Tal atitude lhe retirou da lista de relacionados para o embate contra o Casa Pia. Ao ser questionado sobre o tema, Roger Schmidt afirmou já ter sido avisado do episódio e que conversaria com o meio-campista. Após os dois se entenderem, ele foi reintegrado ao elenco após 12 dias. Porém, ainda há dúvidas se ele voltará a lista de relacionados para o compromisso com o Chaves, nesta sexta (29), pelo Campeonato Português.

Köckü foi a contratação mais cara do Benfica nesta temporada e da história. Isso porque o clube português desembolsou 25 milhões de euros (equivalente a R$ 131 milhões na cotação da época) junto ao Feyenoord. O turco despertou o interesse dos Encarnados após destaque na equipe holandesa.

Atualmente, a equipe de Lisboa é a segunda colocada do Campeonato Português, com 64 pontos. Por sinal, com a desvantagem de apenas um ponto para o líder Sporting, seu rival. Vale ressaltar que ainda restam oito rodadas para o término da competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Após entrevista polêmica, Roger Schimdt reintegra Kockü ao elenco do Benfica apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.