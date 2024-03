O Atlético está de técnico novo. Gabriel Milito chegou colocando banca em seus novos atletas. No entanto, chamou atenção uma restrição dada aos jogadores.

Milito não permite utilização de aparelho celular nos vestiários, tanto antes quanto depois dos jogos. Ele acredita que aquele momento é para concentração dos atletas e para ajudar os companheiros.

“Sei que a tecnologia levou o mundo para um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Se você não sabe utilizar (o celular), não é bom. Eu não mexo nas redes sociais. E não gosto quando estamos no vestiário, para jogar uma partida, e os jogadores ficam mexendo no celular. Eu proíbo. Durante a viagem, no ônibus, que falem! Depois da partida, no vestiário, não gosto. Subimos ao ônibus, que usem!”, contou o técnico, em entrevista ao podcast argentino “Clanck”.

O treinador ressaltou que os atletas precisam se ajudar e os telefones tiram esse foco.

“Estes momentos, antes, durante a partida e depois, são momentos do jogador com o seu companheiro. Eles têm que transmitir essa vontade. O que eu sei é que tem jogador que se distrai, não pensa na partida, mas rende mais, melhor. Mas, me dá uma sensação de que eles não estão conectados. (E eles) aceitam, porque têm tempo para fazer o que querem”, finalizou.

Milito já está regularizado no Atlético. Portanto, agora é iniciar sua trajetória com a camisa alvinegra. Ele terá essa oportunidade a partir deste sábado. O Galo recebe o Cruzeiro, na Arena MRV, às 16h30 (de Brasília). A Raposa tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais por ter feito melhor campanha na primeira fase.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Gabriel Milito impõe restrição a atletas do Atlético e chama atenção apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.