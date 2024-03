A saída de Jürgen Klopp ao fim da temporada pode não ser a única baixa significativa do Liverpool para 2024/25. Os rumores de uma possível saída de Mohamed Salah para o futebol árabe crescem com o passar do tempo. Diante da possibilidade de perder seu principal jogador, os Reds já miram em um substituto: o também egípcio Omar Marmoush, de 25 anos.

O jogador vem se destacando no Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Afinal, na atual temporada, já marcou 15 gols e deu seis assistências, em 33 jogos disputados. No entanto, para tirar o jogador da Bundesliga, o Liverpool não vai ter vida fácil. Especula-se que as cifras podem chegar a 60 milhões de euros (R$ 324 milhões na cotação atual). Vale lembrar que o clube alemão contratou o jogador a custo zero. Afinal, ele estava em fim de contrato com o Wolfsburg.

LEIA TAMBÉM: Liverpool mira Rúben Amorim para substituir Klopp

Segundo o jornal “Bild”, o Liverpool pode chegar de forma agressiva para cima de Marmoush, caso Salah venha, de fato, sair do clube. Contudo, os Reds devem ter a concorrência de outros gigantes da Europa, que já monitoram o companheiro do camisa 11 na seleção do Egito.

Salah tem 21 gols na temporada pelo Liverpool

Em 2023, o Liverpool recebeu propostas do futebol árabe para negociar Salah, mas recusou todas as investidas. Agora, a situação muda, uma vez que o atacante vai entrar em seu último ano de contrato. Caso não renove, será a última oportunidade dos Reds terem uma compensação financeira em cima do jogador.

Na atual temporada, Salah marcou 21 gols com a camisa do Liverpool, sendo 15 somente na Premier League. Ao todo, foram 32 jogos. O atacante ainda contribuiu com 13 assistências.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Liverpool pode pagar mais de R$ 300 milhões por ‘novo Salah’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.