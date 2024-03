Igor Coronado é diagnosticado com dengue. Meia pode ter retorno aos jogos adiado

O torcedor do Corinthians pode ficar mais um tempo sem ver Igor Coronado em campo. O meia foi diagnosticado com dengue nesta sexta-feira (29). Dessa forma, ele é dúvida para a estreia do Timão na Sul-Americana. Na terça-feira, o time paulista encara Racing, do Uruguai, às 21h30 (de Brasília).

Desde que chegou ao Corinthians, em fevereiro deste ano, Igor Coronado ainda não conseguiu ter uma sequência pela equipe paulista. Afinal, ele sofreu uma lesão na coxa direita no início de março.

Na reta final de recuperação, o meia pode ter o processo retardado por conta da doença. Aliás, parte da torcida tinha a expectativa de ver Coronado relacionado para o amistoso contra o Londrina, na última quarta-feira. No entanto, isso não aconteceu.

