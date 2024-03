Pituca, sobre final do Paulista: ‘Respeitamos, mas queremos ser campeão’

O volante Diego Pituca participou de uma coletiva, nesta sexta-feira (29), ao lado do técnico Fábio Carille, do Santos, além de Abel Ferreira e Marcos Rocha, do Palmeiras. O quarteto respondeu perguntas sobre a grande final entre as duas equipes, que começa neste domingo (31). O primeiro embate será disputado na Vila Belmiro, às 18h.

Contudo, antes da decisão, o volante mostrou-se muito empolgado por disputar uma final e brigar pelo título. Pituca disse que sabia do desafio após o rebaixamento do Peixe no ano passado, mas agora quer ser campeão estadual.

“Acho que todo mundo que está ali no Santos sabia do desafio, ainda mais por ter caído pela primeira vez. Mas todos sabiam do objetivo, que primeiro era classificar, fizemos uma boa primeira fase e agora estamos na final. Mérito de todo mundo, Carille, direção, que confiou no nosso trabalho. Claro que respeitando o Palmeiras, mas queremos ser campeões”, disse Pituca.

Série B? Pituca quer foco no Paulista

Aliás, o Santos volta à final do Paulistão após oito anos e pode encerrar um tabu do mesmo período. Pituca acredita que o torcedor está mais focado na disputa da série B, mas para os jogadores do Peixe, o foco é conquistar o Estadual.

“Faz oito anos que o Santos não chega numa final, incomoda bastante. Esses três anos foram difícil, mas este ano mudou. O Carille montou uma equipe sólida, na qual os torcedores compraram a ideia após o ano difícil que foi o ano passado, mas estamos unidos. Primeiro a gente está pensando no Paulista, depois a série B. Final difícil contra o Palmeiras, que tem muito tempo junto, mas nós jogadores estamos preparados para que, no domingo, façamos um grande jogo e também no próximo’, completou o volante.

