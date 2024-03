Nova Iguaçu x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Começa neste sábado (30) a final do Campeonato Carioca. Pelo primeiro confronto da decisão, Nova Iguaçu e Flamengo entram em campo no Maracanã, às 17h. Se por um lado o Mais Querido vai em busca de sua 38ª taça, o Orgulho da Baixada quer fazer história e conquistar o seu primeiro caneco do estadual.

O segundo jogo será no dia 7 de abril, também no Maracanã, às 17h.

Onde assistir

A Band (TV aberta) e a Bandsports (TV fechada) transmitem o confronto deste sábado.

Como está o nova Iguaçu

Badalado após eliminar o Vasco na semifinal, o Nova Iguaçu chega com moral para a decisão, mas sabe que encontrará um dos gigantes do futebol sul-americano. Entretanto, a ideia é fazer com que o Orgulho da Baixada mantenha a mesma identidade. Na véspera do jogo, o técnico Carlos Vitor abordou o tema.

“A gente sabe o que o Flamengo representa na América do Sul. Mas não podemos perder nossa identidade. O que nos trouxe até aqui foi o perfil de fazer um jogo diferente. Isso nos credenciou. O Flamengo vai pressionar, ser agressivo, mas se tem uma coisa para a qual estamos preparados é esse momento”, comentou o treinador.

Como está o Flamengo

Para o primeiro jogo da decisão, o técnico Tite contará com um reforço importante. O chileno Erick Pulgar, que vinha se recuperando de uma lesão no quadríceps, treinou sem restrições nos últimos dias e vai para o jogo. Além disso, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, De Arrascaeta, De La Cruz, Viña e Varela, que estiveram com suas respectivas seleções na data-Fifa, também são presenças confirmadas.

Por outro lado, Wesley, Gerson e Gabigol ficam fora da partida. Os dois primeiros são desfalques por questões médicas. Em contrapartida, o camisa 10 não jogo por conta de suspensão por tentativa de fraudar exame antidoping.

NOVA IGUAÇU X FLAMENGO

Campeonato Carioca 2024 – Final – Jogo de ida

Data e horário: 30/03/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

NOVA IGUAÇU: Fabrício Santana; Yan Silva, Gabriel, Sergio Raphael e Maicon; Albert, Igor Fraga e Yago Ferreira; Xandinho, Bill e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De LaCruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Árbitro: Alex Gomes Stefano

VAR: Rodrigo Carvalhaes

