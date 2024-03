O Fluminense recebe o São Paulo no Estádio Luso Brasileiro, nesta sexta-feira (29/03), em partida válida pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. O confronto será às 19h, e o Tricolor encerrou a preparação, e a zagueira Cotrim comentou as expectativas da equipe para o duelo.

“A preparação vem sendo muito boa e intensa. Acho que será um jogo forte, e sabemos que é importante trazermos o resultado. Três pontos em casa vai ser bem importante para o time”, disse Cotrim ao site oficial do clube carioca.

Depois da derrota no Rio Grande do Sul, as Guerreiras do Tricolor tentam não só voltar a vencer na competição, como seguir com o bom aproveitamento no Rio de Janeiro. Elas estrearam com autoridade ao vencer o Atlético-MG por 3 a 0, entretanto não conseguiram bater a dupla Grenal, fora de casa.

Dessa forma, para o duelo desta sexta-feira (29), o time do técnico Hoffmann Túlio não poderá contar com a meio-campista Verônica Marques, expulsa no último domingo (24). O Tricolor ocupa a décima primeira posição na tabela, com quatro pontos conquistados.

Por fim, após o confronto desta sexta-feira (29), o Fluminense enfrenta a Ferroviária, no dia 14 de abril, pela quinta rodada do Brasileirão. O jogo será na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo, às 16h.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fluminense finaliza preparação para duelo com o São Paulo pelo feminino apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.