Atlético e Cruzeiro fazem últimos preparativos e devem ter novidades em campo

Atlético e Cruzeiro estão na fase final de preparação para o clássico deste sábado (30), às 16h30 (de Brasília), na Arena MRV, na partida de ida da final do Campeonato Mineiro. E os rivais mineiros terão novidades em campo.

O Galo, afinal, terá várias mudanças. A primeira, aliás, será no banco de reservas. Gabriel Milito fará sua estreia com a equipe atleticana. Ele já comandou sete trabalhos antes do primeiro jogo. Os atletas foram liberados e retornam à Cidade do Galo na noite desta sexta-feira para concentração.

O time deve ter várias novidades em relação ao time de Luiz Felipe Scolari. Inicialmente, o esquema vai mudar. Milito vai optar por jogar com três zagueiros. Assim, vai liberar muito seus laterais e deixar o esquema mais ofensivo. Outra mudança que será sentida é a ausência de Gustavo Scarpa. O meia deve ser opção no banco de reservas. Igor Gomes será o substituto.

O provável Galo é: Everson; Bruno Fuchs, Mauricio Lemos e Jemerson; Saravia, Rodrigo Battaglia, Matías Zaracho, Igor Gomes (Scarpa) e Guilherme Arana; Paulinho e Hulk.

Cruzeiro com novidades

A Raposa também terá mudanças para a partida. No entanto, elas serão menores em relação às do Galo.

O time azul, afinal, terá de volta o zagueiro Zé Ivaldo e o lateral Marlon, ambos suspensos na última partida. Eles serão titulares. Outra mudança que será sentida é o retorno de Juan Dinenno. O atleta melhorou o condicionamento físico e, assim, Rafael Elias volta a ser opção no banco.

O provável Cruzeiro é: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo (Neris), João Marcelo e Marlon (Villalba); Lucas Romero, Lucas Silva (José Cifuentes), Mateus Vital e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Dinenno (Rafael Elias).

