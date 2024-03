Em retorno, aniversariante Payet recebe ‘carinho’ de jogadores do Vasco

O craque francês Dimitri Payet está, enfim, de volta ao Vasco. Após dois dias liberado para participar de eventos solenes com os presidentes de Brasil e França, Lula e Emmanuel Macron, respectivamente, o jogador voltou aos treinos.

E foi para um dia especial, já que esta sexta-feira (29) marca seu aniversário de 37 anos. E, como não podia deixar de ser, o jogador recebeu o ‘carinho’ de seus companheiros, como você pode ver abaixo.

Aquele trote pro aniversariante do dia #VascoDaGama pic.twitter.com/T9flnwXsTK — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 29, 2024

O francês chega aos 37 anos com 28 jogos pelo Vasco, clube que defende desde agosto de 2023. Ele desembarcou para ajudar na campanha que sacramentou a permanência do time na Série A do Brasileirão, em arrancada impressionante do time de Ramón Díaz.

Foram 17 partidas no ano passado, com dois gols marcados e uma assistência. Seus gols contra Fortaleza e América-MG foram de suma importância para a arrancada do Cruz-Maltino, que chegou a ser lanterna do Brasileirão.

Na atual temporada, Payet mostra ainda mais desenvoltura, já tendo mais participações em gols em menos jogos. O jogador, que emagreceu oito kgs entre ano passado e o atual, já contribuiu com cinco assistências e os mesmos dois gols em apenas 11 partidas.

