A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, viveu uma nova experiência com a Seleção Brasileira e foi chefe de delegação nos amistosos contra Inglaterra e Espanha. No entanto, ela não escapou do tradicional trote dos atletas.

Afinal, ela foi chamada inicialmente para falar sobre sua participação durante o jantar da delegação. Algo comum nos times de futebol, ela subiu na cadeira e falou com os atletas.

“Presta atenção aqui na titia. Eu jamais imaginei que eu estaria aqui nesta cadeira falando com o ‘crème de la crème’ dos atletas brasileiros. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Leila Pereira, sou presidente do Palmeiras, como já falei inúmeras vezes, a única mulher presidente de um clube da Série A e B do futebol brasileiro. Isso é muito significativo. Lutamos muito por isso. É uma honra muito grande. Gostaria de agradecer ao presidente e a vocês pela receptividade. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, sou carioca, fui criada em Cabo Frio, na região dos Lagos, estou no mundo junto com vocês”, disse ela inicialmente arrancando risos dos jogadores.

Uma publicação compartilhada por Leila Pereira (@leilapereira)

No entanto, o momento seguinte foi o mais interessante. Ela precisou cantar e foi de Roberto Carlos com a música “tantas emoções”.

O momento, afinal, foi publicado nas redes sociais. “‘Detalhes de uma vida… Histórias que contei aqui’. Agradeço, mais uma vez, a todos os atletas e demais profissionais da Seleção pela receptividade. Que todos possamos sempre desfrutar dos bons momentos”, postou ela na legenda.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Leila Pereira passa por trote de jogadores na Seleção Brasileira e canta Roberto Carlos apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.