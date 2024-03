Fiorentina x Milan: escalações e onde assistir

Dia de jogo grande no Campeonato Italiano. Fiorentina e Milan disputam clássico válido pela 30ª rodada do Calcio, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença. Enquanto os rossoneri querem se manter na vice-liderança, o clube de Florença ainda sonha com uma vaga nas próximas competições europeias.

Como chega a Fiorentina

A Viola não perde há quatro rodadas no Campeonato Italiano, mas venceu apenas um dos últimos quatro jogos. Assim, a Fiorentina aparece na 8ª posição, com 43 pontos, e ainda sonha com uma classificação para as próximas competições europeias. A diferença para a Roma, em quinto, é de oito pontos.

Ao mesmo tempo, a equipe vive um bom momento na temporada. Classificada para as quartas de final da Liga Conferência, a Viola está invicta há seis partidas e agora quer consolidar a boa fase no Campeonato Italiano.

Como chega o Milan

Atual vice-líder do Calcio, o Milan está com 14 pontos a menos que a rival Inter de Milão e, dessa maneira, um pouco mais distante do título nacional. Ou seja, o grande objetivo da equipe nesta reta final da temporada é se manter na segunda posição e confirmar a vaga para a próxima Champions.

Fiorentina x Milan

30ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sábado, 30/03/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA)

Fiorentina: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Técnico: Vincenzo Italiano

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leão; Giroud. Técnico: Stefano Pioli

Onde assistir: Star+

