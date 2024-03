João Pedro será reintegrado e renovará contrato com o Cruzeiro

Afastado do elenco principal há um mês, o atacante João Pedro, de 21 anos, será reintegrado pela diretoria do Cruzeiro. As partes chegaram a um acordo pela renovação de contrato, que expira no fim deste ano. O novo vínculo deve ser assinado nos próximos dias.

Agora, João Pedro terá contrato com o Cruzeiro até o fim de 2026, com possibilidade de extensão por mais uma temporada. Há a previsão, ainda, de um aumento salarial progressivo para o atacante, conforme faz o Cruzeiro, principalmente, com atletas mais jovens. A informação foi divulgada pelo “Canal do Samuel Venâncio”.

O jogador foi alçado ao elenco principal do Cruzeiro na reta final do Brasileirão de 2023. Assim, acabou ganhando sequência no Campeonato Mineiro, já com Nicolás Larcamón como treinador, e vinha tendo boas atuações, brigando para ser titular. Dessa maneira, as conversas para renovação de contrato foram iniciadas entre o clube e o staff do atleta.

Contudo, João Pedro e Fernando, também cria da base da Raposa, foram afastados dos treinos por problemas extracampo. Um vídeo com a presença da dupla em uma festa foi divulgado, gerando mal-estar no Cruzeiro. Após a repercussão negativa do fato, João Pedro desculpou-se publicamente com a torcida e o Cabuloso.

Veja o pedido de desculpas do jovem do Cruzeiro

“Fala, galera! Passando aqui, primeiramente, para pedir desculpa ao Cruzeiro, à Nação Azul, que nos representa muito. Pedir desculpa à minha família, aos meus amigos, àqueles que acreditam em meu trabalho. Quero dizer que estou extremamente arrependido com esse erro e, através disso, vou assumir a responsabilidade, assumir as consequências disso”, disse João Pedro.

“Me comprometo a aprender com isso, que sirva de exemplo para mim e que isso nunca mais vai se repetir. Não condiz com o atleta que eu sou, mas, independente disso, assumir a responsabilidade, a consequência disso e pedir desculpa à Nação Azul, ao Cruzeiro e a todos que acreditam no meu trabalho. Fica aqui minhas sinceras desculpas a todos”, finalizou.

