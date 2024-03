Richarlison recebe apoio do técnico do Tottenham após fala sobre saúde mental

O desabafo de Richarlison sobre a saúde mental recebeu elogios durante a entrevista concedida pelo técnico Ange Postecoglou à ‘ESPN’. O brasileiro comentou sobre o estado de depressão que viveu após a eliminação na Copa do Mundo no Qatar, quando o Brasil perdeu nos pênaltis para a Croácia, e o desabafo acabou sendo elogiado pelo treinador.

“Ele poderia ter feito isso privadamente, obviamente, mas acho que ter feito em público foi algo corajoso. Espero que isso possa ajudar para que outros peçam ajuda se precisarem. Mas, é algo bom para Richy ter pedido ajuda, ter conseguido e agora querer que outros também consigam”, disse o técnico do Tottenham.

“Acima de tudo, os jogadores são seres humanos. O impacto é maior quando se trata de alguém importante, que está em uma posição na qual se supõe que não deveria ter problemas ou que pode ser percebido como um sinal de fraqueza se pedir ajuda ou apoio. Isso dá mais mérito”, acrescentou Ange Postecoglou.

Além disso, Richarlison também elogiou a chegada da psicóloga Marisa Santiago ao corpo técnico da Seleção Brasileira. Dessa forma, o atacante ressaltou que a terapia “salvou sua vida” após a crise que sofreu pelos desempenhos ruins em alguns jogos.

Everton também presta solidariedade a Richarlison

Quem também se posicionou sobre o desabafo de Richarlison foi o Everton, ex-clube do brasileiro na Premier League. Os Toffees utilizaram a conta oficial do clube na rede social ‘X’ para deixar sua solidariedade com o brasileiro.

“Após a sua entrevista incrivelmente comovente, expressamos o nosso mais forte apoio ao nosso antigo atacante e reforçamos a sua importante mensagem sobre a necessidade de cuidar da sua saúde mental e procurar ajuda. Todo Evertoniano está com você, Richy. ”, diz o post.

