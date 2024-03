Juventude x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Juventude iniciam a briga pelo título do Gaúchão, neste sábado (30). A partida de ida ocorre, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Imortal chega para a decisão em vantagem em finais estaduais contra o adversário. Afinal, em três decisões, a equipe da capital venceu todas: 1996, 2001 e 2007.

Onde assistir

A partida terá transmissão do canal SporTV2 na TV fechada e no Premiere no pay-per-view.

Como chega o Juventude

O Jaconero é a surpresa na decisão. Isso porque, eliminou o Internacional na semifinal após disputa de pênaltis. O time foi superior ao oponente nos dois jogos e carimbou o bom desempenho com a classificação para a final. Anteriormente, na fase mata-mata do Estadual passou pelo Guarany de Bagé e ficou na quinta colocação na fase de grupos do torneio.

O Juventude somou 15 pontos após quatro vitórias, três empates e quatro derrotas. Assim como na semifinal, a estratégia do Jaconero é novamente surpreender o adversário de maior expressão e tentar conquistar seu segundo título estadual na história. O técnico Roger Machado, ídolo do Grêmio como jogador terá um desfalque certo. No caso, o zagueiro Danilo Boza, que sofreu lesão muscular. Já, o lateral-direito João Lucas é dúvida com incômodo no joelho.

Como chega o Grêmio

O Imortal confirmou seu favoritismo em busca do heptacampeonato consecutivo do Gaúchão e se classificou para a final. Na fase anterior, superou o Caxias com triunfos nos dois jogos. Posteriormente, nas quartas também não teve dificuldades contra o Brasil de Pelotas e venceu por 2 a 0.

A propósito, na fase de grupos avançou para o período de mata-mata do torneio na segunda colocação geral, com 23 pontos. Afinal, acumulou sete vitórias, dois empates e duas derrotas. Renato Gaúcho contará com algumas ausências para este embate.

Tratam-se do atacante André Henrique, que sofreu contusões multiligamentares no tornozelo direito após torção no treino. Além do zagueiro Geromel, que segue em tratamento de lesão. Assim como os laterais-esquerdo Reinaldo e Cuiabano. Mayk, que atua na mesma posição, cumprirá suspensão após receber cartão vermelho. Dessa forma, a tendência é a de que o jovem Wesley Costa assuma a titularidade. Já Soteldo é dúvida para o confronto.

JUVENTUDE X GRÊMIO

Jogo de ida da final do Gaúchão

Data e horário: 30/03/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcellos; Pará (João Lucas), Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Gilberto e Edson Carioca. Técnico: Roger Machado

GRÊMIO: Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Wesley Costa; Villasanti e Pepê; Pavon, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa. Técnico: Renato Portaluppi

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes

VAR: Jean Pierre Gonçalves

