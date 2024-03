Bayer Leverkusen x Hoffenheim: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo da Campeonato Alemão 2023/24. Afinal, neste sábado, o Bayer Leverkusen recebe o Hoffenheim pela 27ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam na BayArena, às 11h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do OneFootball, da Goat e do SporTV a partir das 11h30 (de Brasília).

Como chega o Bayer Leverkusen

Líder isolado, invicto e com dez pontos de vantagem para o segundo colocado, o Bayer já está em contagem regressiva para confirmar o título. O time, aliás, vem empolgado após a confirmação de que Xabi Alonso seguirá como técnico na próxima temporada. O espanhol era alvo de Liverpool e Bayern de Munique, mas decidiu seguir no Leverkusen.

Como chega o Hoffenheim

No meio da tabela, o Hoffenheim está longe do rebaixamento, mas também não está perto de uma vaga em competição europeia. Dessa forma, o clube mais joga para terminar a Bundesliga de forma digna do que qualquer coisa.

BAYER LEVERKUSEN X HOFFENHEIM

Bundesliga 2023/24 – 27ª rodada

Data e horário: 30/03/2024, às 11h30 (de Brasília)

Local: BayArena, em Leverkusen (ALE)

BAYER LEVERKUSEN: Hrádecky; Stanisic, Tah e Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka e Grimaldo; Adli, Wirtz e Schick. Técnico: Xabi Alonso

HOFFENHEIM: Baumann; Kabak, Drexler e Nsoki; Kaderábek, Stach, Tohumcu, Skov e Kramaric; Bebou e Beier. Técnico: Pellegrino Matarazzo

Árbitro: Deniz Aytekin

Assistentes: Christian Dietz e Eduard Beitinger

VAR: Katrin Rafalski

