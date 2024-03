A vitória do Benfica por 1 a 0 sobre o Chaves, nesta sexta-feira (29), ficou marcada pela grande atuação de Hugo Souza, ex-Flamengo, que defendeu três pênaltis na partida, sendo um do Di María e outros dois do brasileiro Arthur Cabral. Dessa maneira, o goleiro celebrou as defesas importantes, mas também não deixou de lamentar a derrota após a partida.

“Eles marcaram de bola parada, nós fizemos um grande jogo. Fico feliz por defender os pênaltis, mas triste pela derrota. Precisamos de pontos, mas vamos conseguir a permanência”, explicou.

Além disso, Hugo Souza criticou a escolha de João Neves como melhor em campo. O autor do gol do Benfica marcou de cabeça, mas a decisão acabou não sendo bem recebida pelo goleiro ex-Flamengo.

“O que é preciso para ser considerado o melhor em campo? João Neves é um grande jogador, mas defendi três pênaltis”, disse o goleiro após a partida.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Hugo Souza, ex-Flamengo, celebra os três pênaltis defendidos contra o Benfica apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.