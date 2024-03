Irmã de Neymar comenta foto de mãe de suposta sobrinha e agita web; veja

A influenciadora Rafaella Santos, irmã de Neymar, agitou a internet neste sábado. Afinal, nas redes sociais, ele comentou uma foto de Amanda Kimberlly. Até aí tudo bem, não fosse o fato da modelo estar grávida e dizer que o pai da criança é o camisa 10 do Al-Hilal.

Amanda Kimberlly compartilhou com os seguidores uma sequência de fotos caminhando na praia. Nos comentários, porém, Rafaella escreveu “meu bebê”. Não ficou claro, contudo, se as palavras da irmã do craque eram para a mãe ou para o bebê, que será uma menina.

Neymar é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto da relação com Carol Dantas, além de Mavie, de cinco meses, filha da influenciadora Bruna Biancardi. Por outro lado, porém, a modelo Gabriella Gáspár afirma que teve um filho com o jogador, hoje com 10 anos. O jogador, aliás, é acusado de se recusar a fazer teste de DNA para confirmar a paternidade.

A defesa de Gabriella Gáspár entrou com ação no Ministério Público recentemente para pedir a suspensão, bloqueio e cassação do passaporte de Neymar. Além do exame de DNA, contudo, a modelo pede pensão alimentícia de R$ 160 mil por mês e cobra valores retroativos, que dariam em torno de R$ 20 milhões.

