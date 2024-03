O Athletico anunciou os 50 jogadores selecionados para a Copa Sul-Americana. Além dos integrantes da equipe principal, foram inscritos 19 atletas da categoria sub-20. Desse modo, a média de idade do grupo é de 22 anos, com apenas quatro jogadores com mais de 30 anos.

Fernandinho, Thiago Heleno, Madson e Pablo, em resumo, são os mais experientes entre os seis goleiros, sete zagueiros, oito laterais, 16 meio-campistas e 13 atacantes. A equipe técnica, por fim, ainda tem a possibilidade de realizar substituições ao longo da competição.

A participação do Athletico na Sul-Americana, afinal, terá início na terça-feira (2), contra o Sportivo Ameliano, no Paraguai. O time está no Grupo F, enfrentando também Danubio (Uruguai) e Rayo Zuliano (Venezuela).

Confira a lista do Athletico

Goleiros: Bento, Léo Linck, Mycael, Matheus Soares, Gabriel Pereira e Maksym.

Zagueiros: Kaique Rocha, Mateo Gamarra, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Marcos André, Arthur Dias e Fábio Lucas.

Laterais: Fernando, Vinícius Kauê, Madson, Léo Godoy, Esquivel, Ataíde, Leonardo Derik e João Gomes.

Meio-campistas: Fernandinho, Zapelli, Andrey, Hugo Moura, Jader, Felipinho, Erick, Dudu, João Cruz, João Vitor, Lucca Prior, Diogo Riquelme, Guilherme Back, Carlos Eduardo “Biro”, Alex Santana e Christian.

Atacantes: Di Yorio, Mastriani, Romeo Benítez, Canobbio, Julimar, Cuello, Renan Viana, Chiqueti, Walace, Sorriso, Kauê Vinícius, Emersonn e Pablo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Confira os inscritos do Athletico para a Copa Sul-Americana apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.