James Rodriguez se reapresenta e volta aos treinos no São Paulo

O meia James Rodríguez foi a principal novidade do São Paulo no treino desta sexta-feira (29). Ele se reapresentou após defender a Colômbia durante a data Fifa e já está novamente à disposição do técnico Thiago Carpini. Assim, fica pronto para a estreia do time na Libertadores, na próxima semana.

James esteve em campo nas duas vitórias da Colômbia na última semana, diante de Espanha e Romênia. No primeiro jogo, aliás, participou do gol da história vitória sobre os espanhóis, que depois empataram com o Brasil. Nesta sexta, ele participou de um treino técnico, com jogadas de bola parada, além de movimentações táticas ofensivas.

Com James entre os relacionados – e provavelmente titular – o São Paulo viaja para a Argentina na próxima terça-feira. O jogo contra o Talleres é na quinta, em Córdoba, às 21h30.

